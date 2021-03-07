الشربتلي بطل كأس المرتجز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج الفارس عبدالله وليد الشربتلي بطلا لكأس المرتجز أمس في ختام بطولة المرتجز لقفز الحواجز التي انطلقت أمس الأول على مضمار مركز المرتجز للفروسية بمحافظة ملهم شمال مدينة الرياض بمشاركة أكثر من 200 فارس يمثلون 9 دول.

وتسلم الشربتلي كأس البطولة من رئيس مجلس إدارة مركز المرتجز للفروسية خالد الجريسي، بعد أن أنهى جولتي المنافسات بدون أخطاء وبأسرع زمن مع جواده «بيشل ون»، وحل في المركز الثاني والثالث بفارق الزمن الفارس خالد المبطي بجواديه «قيرزونا» و «سيكيرو»، وجاء في المركز الرابع الفارس البحريني عدنان العلوي بدون أخطاء، وحل في المركز الخامس الفارس بندر بن محفوظ بخطأين للزمن.

وحقق الفارس خالد المبطي لقب نهائي المستوى المتوسط، فيما حل في المركز الثاني الفارس عبدالرحمن البلادي، وجاء في المركز الثالث الفارس صالح بن عميرة، وفي نهائي المستوى الصغير حقق الفارس عبدالرحمن النمر المركز الأول، ونال المركز الثاني الفارس عبدالعزيز الحقباني، وحل في المركز الثالث الفارس علي المقعدي.