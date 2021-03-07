شكرا لقرائتكم خبر الشربتلي بطل كأس المرتجز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتسلم الشربتلي كأس البطولة من رئيس مجلس إدارة مركز المرتجز للفروسية خالد الجريسي، بعد أن أنهى جولتي المنافسات بدون أخطاء وبأسرع زمن مع جواده «بيشل ون»، وحل في المركز الثاني والثالث بفارق الزمن الفارس خالد المبطي بجواديه «قيرزونا» و «سيكيرو»، وجاء في المركز الرابع الفارس البحريني عدنان العلوي بدون أخطاء، وحل في المركز الخامس الفارس بندر بن محفوظ بخطأين للزمن.
وحقق الفارس خالد المبطي لقب نهائي المستوى المتوسط، فيما حل في المركز الثاني الفارس عبدالرحمن البلادي، وجاء في المركز الثالث الفارس صالح بن عميرة، وفي نهائي المستوى الصغير حقق الفارس عبدالرحمن النمر المركز الأول، ونال المركز الثاني الفارس عبدالعزيز الحقباني، وحل في المركز الثالث الفارس علي المقعدي.
كانت هذه تفاصيل خبر الشربتلي بطل كأس المرتجز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.