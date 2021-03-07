مايكون يلحق بتدريبات النصر استعدادا للأهلي

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وتأتي عودة مايكون مرة أخرى عقب وصوله إلى حل لمشكلته المالية مع النادي والتي غادر على إثرها صفوف الفريق قبل مواجهة الهلال في كأس السوبر والتي فاز بنتيجتها فريقه النصر نهاية يناير الماضي، حيث كان يطالب بمستحقاته الشهرية، فيما رفضت الإدارة سياسة لي الذراع التي انتهجها اللاعب قبل أن تقرر مجددا إعادته نظرا لحاجة الفريق وتحديدا خط الدفاع إلى خدماته، وذلك بعد تسوية الأمور المالية مع وكيل أعماله.
كما أن عددا من لاعبي الفريق طالبوا بعودة مايكون لضبط أخطاء خط الدفاع التي كلفت الفريق فقدان الكثير من النقاط المهمة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى ضعفت حظوظه في المنافسة على اللقب.
وقبل وصول اللاعب إلى العاصمة الرياض، قضى مايكون فترة في العاصمة البحرينية المنامة، بسبب الإجراءات المفروضة جراء تفشي فيروس كورونا، حيث حرص على أداء تدريبات انفرادية في البحرين وتحديدا بملعب نادي الرفاع.
وينتظر أن يقف المدير الفني هورفات على مدى جاهزية اللاعب بدنيا، قبل اتخاذ قرار بإدخاله التشكيلة التي ستواجه الأهلي الخميس المقبل ضمن الجولة الـ23 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من عدمها.
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