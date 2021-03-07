50 راميا يفتتحون موسم السهـام

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وتضم البطولة 8 منافسات هي: 70م (قوس أولمبي كبار) ، و50 م ( قوس أولمبي كبار)، و30 م (قوس أولمبي كبار)، و50م (قوس مركب كبار)، و50 م أقل من 17 عاما، و30م أقل من 15عاما، و18م أقل من 13 عاما ، و10 أمتار أقل من 11 عاما.
وهذه البطولة هي التي يشارك فيها رسميا رماة المنطقة الشرقية بعد نجاح تجربة الأداء التي نظمها الاتحاد في أكتوبر الماضي 2020، ليتم بعد ذلك افتتاح مركز للاتحاد رسميا في الشرقية واختيار 10 رماة لتمثيله في البطولة.
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