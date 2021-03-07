50 راميا يفتتحون موسم السهـام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يفتتح الاتحاد السعودي للسهام اليوم أولى بطولات الموسم الجديد 2021 على ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض بإقامة بطولة المنطقة الوسطى والشرقية للرجال (جميع الفئات) وتستمر حتى الـ12 من مارس الجاري بمشاركة 50 راميا، يتنافسون في أوقات مختلفة تطبيقا للاحترازات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا

وتضم البطولة 8 منافسات هي: 70م (قوس أولمبي كبار) ، و50 م ( قوس أولمبي كبار)، و30 م (قوس أولمبي كبار)، و50م (قوس مركب كبار)، و50 م أقل من 17 عاما، و30م أقل من 15عاما، و18م أقل من 13 عاما ، و10 أمتار أقل من 11 عاما.

وهذه البطولة هي التي يشارك فيها رسميا رماة المنطقة الشرقية بعد نجاح تجربة الأداء التي نظمها الاتحاد في أكتوبر الماضي 2020، ليتم بعد ذلك افتتاح مركز للاتحاد رسميا في الشرقية واختيار 10 رماة لتمثيله في البطولة.