شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يطمئن على جاهزية خيول جودلفين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

اطمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على جاهزية خيول جودلفين لخوض غمار أمسية كأس دبي العالمي المقرر أن تنطلق يوم 27 مارس المقبل، وذلك خلال حضوره أمس الأول، سباق «سوبر ساترداي» بمضمار «ميدان» العالمي، وشهدت أمسية سوبر ساترداي تألقاً لخيول الإمارات، حيث تمكنت من تحقيق 5 بطولات من أصل سبعة اشتملت عليها أمسية سوبرساترداي، لتؤكد جاهزيتها لأمسية كأس دبي المقبلة، وبخاصة اسطبلات جودلفين التي حققت ثنائية، إضافة إلى نتائج جيدة في الأشواط الأخرى، وإجمالاً مع نهاية سباقات كرنفال كأس دبي، احتفظت إسطبلات جودلفين بصدارة الملاك؛ حيث حققت خيول الإسطبل الأزرق 19 فوزاً.

ونال الجواد «ساليوت ذا سولجر» أهم ألقاب الحفل، الجولة الثالثة من سباق تحدي آل مكتوم (ج1) لمسافة 2000 متر، والفائز مملوك لاسطبلات فيكتورياس التي تتخذ من البحرين مقراً لها، بإشراف فوزي ناس وقيادة أدري دي فريز.

وانتزع الجواد «والتون ستريت» بشعار جودلفين، لقب سباق دبي مدينة الذهب ج2 (2410 أمتار) ثاني الأشواط، بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك، وسجل ابن الفحل «كيب كروس» فوزاً سهلاً، كرر فيه زمنه القياسي الذي حققه في مشاركته الماضية.

وعاد شعار جودلفين لتحقيق فوز ثان في الأمسية، وهذه المرة مع المهرة «فاينال سونج» في سباق ند الشبا تيرف للسرعة (ج3) لمسافة 1200 متر، بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور وقيادة فرانكي ديتوري، لتعود ابنة «دارك انجل» لمنصات التتويج من جديد.

وافتتح الحفل المهر «بنادول» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، وهو يتوج بلقب سباق البستكية الكلاسيكي لخيول الثلاث سنوات (ليستد) لمسافة 1900 متر «رملي»، بإشراف سالم بن غدير وقيادة ميكايل برزلونا، ليضرب المهر الصاعد بقوة موعداً مع سباق ديربي الإمارات بأمسية كأس دبي العالمي.

وفي أحد أهم أشواط الحفل أيضاً، وفي فوز عالمي آخر، تفوق الجواد «لورد جليترز» على منافسيه وسجل فوزاً كبيراً بسباق جبل حتا (ج1) لمسافة 1800 متر، عشبي، بشعار جيف وساندرا تيرنبول وإشراف ديفيد أوميرا بقيادة الفارس دانيال تدوبي.

وسجل المدرب دووج واتسون والفارس باتريك دوبس ثنائية في الحفل بدأها مع «كانفاسد» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، الذي حقق الفوز في آخر أمتار سباق مهب الشمال (ج3) لمسافة 1200 متر «رملي»، وعاد الثنائي لتحقيق الفوز مع الجواد «ميدنايت ساندز» بشعار (ذا كول سيلك) في سباق برج نهار (ج3) لمسافة 1600 متر «رملي».

وقال سعيد بن سرور: «أظهرت «فاينال سونج» سرعة عالية على مسافة 5 و6 فيرلونج، ولكنها ركضت بشكل جيد على مسافة الميل في 1000 جينيز العام الماضي، وتبذل دائماً كل جهدها مهما كانت المسافة، وأعتقد أن مسافة الستة فيرلونج هي الأفضل لها».

وتابع: «فرانكي ديتوري قادها بكل ثقة وفي آخر 2 فيرلونج، اعتقدت أنها ستحقق فوزاً طيباً، وهي مهرة تنافس بقوة، وتظهر دائماً سرعة عالية وسباق القوز للسرعة ج1 يمكن أن يكون هدفها التالي».

وأضاف: «مشاركات السوبر ساترداي تمثل تجهيزاً وإعداداً مثالياً لأمسية كأس دبي العالمي ذلك اليوم الأغلى والسباق الأقوى والأهم ونتمنى أن تتواصل المسيرة الطيبة».