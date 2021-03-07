شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الاتحاد السكندري تطالب حسام حسن بالتجديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب بعض جماهير الاتحاد السكندري حسام حسن المدير الفني للفريق، بالتجديد مع زعيم الثغر والبقاء على رأس القيادة الفنية للفريق، رغم تذبذب نتائج زعيم الثغر.

وطالبت الجماهير حسام حسن بالبقاء، بغض النظر عن النتائج التي يحققها الفريق هذا الموسم، إيمانا بقدرة العميد على وضع الاتحاد في المكانة التي تليق به مع منحه بعض الوقت.

وكان إبراهيم حسن قال في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، عقب فوز فريقه على الإنتاج الحربي: "الاتحاد السكندري يقدم كرة قدم جميلة وحتى المباريات التي نخسرها لا نستحق فيها الخسارة، ودائما ما نكون الطرف الأفضل، لكن وجود بعض النوايا السيئة حولنا كثيرا ما تؤدي إلى عدم توفيق".

وتنفس الفريق الصعداء بعد الانتصار في المباراة الأخيرة على الإنتاج الحربي بثنائية روماريو ويليامز ورزاق سيسيه والارتقاء للمركز التاسع في جدول الترتيب.

ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة، بعدما لعب 14 مباراة، فاز فى 6 وتعادل فى 3 وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.



جماهير الاتحاد السكندري مع العميد