شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يستعد للظهور الأول مع المنتخب تحت قيادة البدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام البدري ، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة استعدادا لمواجهتى كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس الجارى، في إطار منافسات الجولات الختامية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون، وضمت القائمة 6 لاعبين محترفين هم محمد صلاح (ليفربول) ومحمد النني (أرسنال) وأحمد حجازي (الاتحاد السعودي) ومحمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا) وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني) ومصطفي محمد (جالاتا سراي).

ويستعد محمد صلاح للظهور الأول مع المنتخب المصرى منذ تولى حسام البدري القيادة الفنية للفراعنة، الذى قاد منتخب مصر فى 5 مباريات، لم يلعب صلاح أيا منها بسبب إصابة عضلية ثم إصابة بفيروس كورونا خلال المعسكر الأخير.

وقال حسام البدرى عن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، إن علاقته بالفرعون المصرى ممتازة للغاية، وهناك تواصل دائم معه، لافتا إلى أن هناك ضغوطا كبيرة حالياً على صلاح، مشددا على أنه لا يتدخل فى قرارات النجم المصرى مع ناديه ليفربول الإنجليزى حيث يمتلك صلاح عقلية مميزة ويستطيع اتخاذ القرارات الصحيحة.