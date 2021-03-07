شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الأحد 7 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الأحد 7 / 3 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، فى مقدمتها اجتماع طارئ لمجلس إدارة النادى لمناقشة توابع هزيمة الفريق أمام الترجي التونسي أمس في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

محترفو الدورى الإماراتي يزورون هتلر لاعب يد الزمالك بعد العملية الجراحية

حرص نجوم الأهلى المحترفون فى الدورى الإماراتي لكرة اليد على زين وعمر حجاج ومحمود فايز على زيارة لاعب الزمالك محمد رمضان "هتلر" فى أحد مستشفيات الإمارات بعد إجرائه جراحة دقيقة ناجحة فى العضلة الصدرية.

فتوح ينافس مروان محسن على جائزة أجمل هدف فى جولة دورى أبطال أفريقيا.. فيديو

ينافس الثنائي المصري أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك، ومروان محسن مهاجم الأهلي على جائزة أفضل هدف خلال الجولة الماضية من منافسات دوري أبطال أفريقيا بعدما سجلا هدفين رائعين فى البطولة القارية أمام كل من الترجي التونسي وفيتا كلوب الكونغولي على الترتيب.

برنامج تأهيل مكثف لأيمن حفنى قبل مواجهة سيراميكا

أدى أيمن حفني صانع ألعاب فريق الكرة بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية اليوم تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي في النادي.

تجهيز عبد الشافي لقيادة الجبهة اليسرى للزمالك فى المباريات المقبلة

بدأ الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، تجهيز محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق للمشاركة فى المباريات خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من برنامج التأهيل الذى كان يؤديه اللاعب الفترة الماضية.

كيف يعالج الزمالك العقم التهديفى؟

يعانى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك من العقم التهديفى، سواء على المستوى المحلى أو فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، وظهر ذلك بوضوح خلال المواجهات الأخيرة الماضية، وجاءت آخر 7 مباريات شارك فيها أبناء ميت عقبة ما بين دورى ودورى أبطال أفريقيا، وسجل الزمالك خلالها 6 أهداف فقط.

ماذا فعل باتشيكو مع الزمالك فى أفريقيا؟.. فيديو

يستعد الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك لمواجهة أفريقية جديدة تحت قيادة البرتغالى جيمى باتشيكو، عندما يلتقى مع الترجى التونسى فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا المقرر لها 16 مارس الجارى.

هتلر "اليد" يغيب عن الزمالك 4 أشهر بعد إجراء جراحة صدرية

كشف حسين زكى، المدير الفنى لفريق كرة اليد بنادى الزمالك، عن غياب محمد هتلر لاعب الفريق عن الملاعب لمدة 4 أشهر بعد إجراء جراحة ناجحة اليوم فى الإمارات بالعضلة الصدرية، وفقا لتأكيدات الطبيب المعالج.

3 سيناريوهات لتأهل نادى الزمالك بعد ثلاثية الترجى.. فيديو

3 سيناريوهات أمام نادى الزمالك فى دور المجموعات في دورى أبطال أفريقيا، بعد تراجع نتائج الفريق الأبيض فى أول ثلاث مباريات خلال ذلك الدور، والذى بدأه أبناء ميت عقبة، بالتعادل سلبياً مع مولودية الجزائر فى القاهرة، ثم التعادل سلبياً مع تونجيث السنغالى فى السنغال، قبل أن يخسر الأبيض بثلاثية مقابل هدف فى استاد رادس بتونس.

اجتماع طارئ فى الزمالك لدراسة موقف الفريق والجهاز الفنى

أكد عصام سالم، المتحدث الرسمى باسم نادى الزمالك، أن اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز ستعقد اجتماعًا طارئًا اليوم، لدراسة موقف الفريق والجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو.