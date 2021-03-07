شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يكشف حقيقة دفع 15 مليون جنيه للنجوم وتفعيل عقد شراء كريم فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، حقيقة تفعيل عقد شراء كريم فؤاد الظهير الأيمن للفريق البترولى والمعار من النجوم، خصوصا بعد الأنباء المتداولة حول تفعيل الإدارة بند الشراء بعدما نما إلى علمها رغبة موسيمانى المدير الفنى لفريق الأهلى فى ضم اللاعب لدعم الجبهة اليمنى للمارد الأحمر.

وقال عبد الناصر محمد فى تصريحات لـ الخليج 365، إن ملف كريم فؤاد ما زال معلقاً ولم تتخذ إدارة ناديه خطوة جديدة فى تفعيل عقد شراء اللاعب من النجوم، موضحا أن المبلغ المطلوب لضم اللاعب 15 مليون جنيه، ولم تستقر الإدارة على دفعه، خصوصا أن سياسة النادى البترولى لا تعتمد على دفع مبالغ مالية كبيرة فى اللاعبين للتعاقد معهم.

وأضاف مدير الكرة بإنبي أن كريم فؤاد من اللاعبين المميزين، ويعتمد عليه حلمى طولان كركيزة أساسية فى صفوف الفريق البترولى، مشيراً إلى أنه يتمنى استمرار اللاعب معهم لما يمثله من إضافة كبيرة للفريق البترولى.

وأوضح عبد الناصر محمد أن اللاعب لم يوقع للنادى الأهلى، كما أثير خلال الفترة الماضية، ولكنه يركز فقط فى الملعب ويبذل قصارى جهده من أجل مواصلة الظهور بمستوى جيد أجل التجهيز لأولمبياد طوكيو، خاصة أنه نال إعجاب شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبي، وشارك اللاعب برفقة الفراعنة فى مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية والتى أقيمت فى مصر خلال الفترة الماضية.

وفى سياق متصل، قال محمد الطويلة رئيس نادى النجوم إن مسئولى الفريق البترولى لم يطلبوا تفعيل عقد شراء كريم فؤاد حتى هذه اللحظة، موضحا أنه إذا أقدم النادى البترولى على هذه الخطوة عليه الالتزام بدفع 15 مليون جنيه حسب نصوص الاتفاق فى العقد.

وتعاقد إنبي مع فؤاد قبل بداية الموسم الماضى لمدة موسمين على سبيل الإعارة تنتهى بنهاية الموسم الجاري، مع وجود بند فى عقد اللاعب يفيد بأولوية نادى إنبى فى شراء اللاعب بشكل نهائى مقابل 15 مليون جنيه، كما يوجد بند يفيد بأحقية قطع اللاعب لإعارته، ولكن حال تلقيه عرضًا أوروبيًّا وليس عرضًا محليًّا.