شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي لـ حازم إمام غداً استعدادا لمباراة الزمالك ضد سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لاختبار طبي غدًا الاثنين لتحديد مشاركته فى التدريبات الجماعية من عدمها. وكان إمام قد تعرض للإصابة بشد خفيف فى العضلة الخلفية خلال أحد التدريبات، والذي تسبب فى غيابه عن مباراتي وادى دجلة فى الدوري والترجي التونسي في دوري الأبطال.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا الخميس المقبل فى السابعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

فيما أدى أيمن حفنى، صانع ألعاب فريق الكرة بنادى الزمالك، تدريبات تأهيلية اليوم تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي فى النادى، وذلك ضمن البرنامج المحدد من البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك لتجهيزه للتواجد مع الفريق في الفترة المقبلة.

كما بدأ الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو في تجهيز محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من برنامج التأهيل الذي كان يؤديه اللاعب في الفترة الماضية.

ويبحث الجهاز الفني في الوقت الحالي إعادة القوام الأساسي للفريق للمشاركة في المباريات بالكامل وعدم الاعتماد علي عملية التدوير بين اللاعبين التي أدت لهبوط مستوي بعض اللاعبين نتيجة تأثرهم بالتواجد في قائمة البدلاء في بعض المباريات.