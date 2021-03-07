شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الأحد 7 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 7 / 3 / 2021 العديد من الأخبار التى تخص النادي وفريق الكرة، أبرزها انتظام صلاح محسن وأكرم توفيق فى التدريبات الجماعية، ونقل مباراة الأهلي والإسماعيلي بالدوري إلى استاد برج العرب.محمود وحيد يعانى من تمزق فى العضلة الخلفية ويغيب عن الأهلى أكثر من شهرالأحد
أثبتت نتيجة الأشعة التي خضع لها محمود وحيد ظهير أيسر الأهلي، أن اللاعب يعاني من تمزق في العضلة الخلفية، بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه ضد فيتا كلوب أمس السبت، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
ويواجه محمود وحيد شبح الغياب عن مباريات فريقه لمدة تتاوح من 4 إلى 6 أسابيع، باعتبار أن إصابة التمزق تحتاج لبرنامج علاجي فأكثر من شهر للتعافي منها والتخلص من هذه الإصابة.
ومن المقرر أن يغيب محمود وحيد ظهير أيسر الأهلي عن مباراة فريقه ضد الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر من عمر الدوري.أحمد سمير على رادار الأهلي لتدعيم صفوف الفريق فى الصيف
دخل أحمد سمير، جناح طلائع الجيش، حسابات لجنة التخطيط بالنادي الأهلي من أجل التعاقد معه وتدعيم مركز الجناح الأيمن بالفريق الأحمر، في ظل رغبة الجهاز الفني في تدعيم هذا المركز بلاعبين سوبر.
ويعاني الأهلي من تراجع مستوى حسين الشحات الذي يلعب في مركز الجناح الأيمن، وعدم تقديم طاهر محمد طاهر أوراق اعتماده مع الفريق الأحمر حتى الآن، باعتباره يلعب في المركزين الأيمن والأيسر.
يغيب محمود وحيد، ظهير أيسر الأهلي، عن مباراة فريقه ضد الإسماعيلي الأربعاء المقبل، والمؤجلة من الجولة الثانية عشرة من عمر الدوري، بعد إصابته بشد فى العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه ضد فيتا كلوب أمس السبت، والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
وتعرض محمود وحيد للإصابة فى الدقيقة السادسة من عمر المباراة، قبل أن يغادر الملعب ويشارك ياسر إبراهيم بدلا منه.
وأجرى محمود وحيد أشعة على العضلة الخلفية لتحديد حجم الإصابة، ويبقى معرفة نتيجتها لتحديد مدة غياب اللاعب والبرنامج العلاجي الذى سيخصع له قبل العودة للمشاركة في المباريات.مسحة طبية فى الأهلي غداً استعداداً لمواجهة الإسماعيلي بالدورى
أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق سيجري مسحة طبية غدا، الاثنين؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وبدأ الأهلي استعداده اليوم دون الحصول على راحة سلبية من التدريبات بعد خوض مباراة فيتا كلوب أمس.
وينتظر الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة بيتسو موسيمانى، ظهور نتيجة مسحة كورونا غدا حتي يحدد اللاعبين الذين سيدخلون قائمة الفريق للقاء الإسماعيلي والتى يعول عليها الجهاز الفنى لحصد النقاط الثلاث من أجل السعى خطوة جديدة للوصول للقمة، بالإضافة إلى إعادة الأمور إلى نصابها بعد التعادل المخيب للآمال أمام فيتا كلوب الكونغولي.الأهلي يكشف موقف صلاح محسن من مواجهة الإسماعيلي
أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية صلاح محسن لاعب الفريق وتعافيه من الإصابة فى العضلة الأمامية، قائلا، «اللاعب يشارك بقوة فى التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من الإصابة».
صلاح محسن أجرى أشعة يوم 14 فبراير الماضى أثبتت إصابته بشد فى العضلة الأمامية، ونفذ البرنامج العلاجى والتأهيلى على هامش التدريبات اليومية من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة".
رسميا.. نقل مباراة الأهلى والإسماعيلى إلى ملعب برج العرب
قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة نقل مباراة الأهلى والإسماعيلى المؤجلة من الأسبوع الـ12 بالدورى العام والمقرر لها الأربعاء المقبل إلى ملعب برج العرب بدلا من استاد الإسكندرية.
وأعلن اتحاد الكرة، فى وقت سابق، جدول مباريات الدورى حتى الأسبوع الـ21 من عمر الدورى المصرى هذا الموسم، وتضمن إقامة المباراة باستاد الإسكندرية بعد موافقة الجهات الأمنية، قبل أن يتم نقل المباراة إلى برج العرب.
وأخطر اتحاد الكرة ناديى الأهلى والإسماعيلى بنقل المباراة رسميا إلى برج العرب بدلا من استاد الإسكندرية، حتى يتمكن الفريقان من ترتيب كافة الأمور الخاصة بحجز الفنادق وغيرها قبل المباراة بفترة كافية.
عقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، جلسة مع جونيور أجايى لاعب الفريق على هامش مران الفريق اليوم الأحد، لتحفيز اللاعب والحديث معه عن بعض الأمور الفنية، في إطار استعدادات الأهلى لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها الأربعاء المقبل فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.
وبدأ بيتسو موسيمانى مران اليوم بمحاضرة خاصة مع لاعبى الفريق على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الإسماعيلى، وشرح موسيمانى للاعبى الأهلى الأخطاء التى وقعوا فيها خلال مباراة فيتا كلوب الكونغولى أمس باستاد القاهرة ببطولة أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.