أخبار الأهلي اليوم الأحد 7 / 3 / 2021

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 7 / 3 / 2021 العديد من الأخبار التى تخص النادي وفريق الكرة، أبرزها انتظام صلاح محسن وأكرم توفيق فى التدريبات الجماعية، ونقل مباراة الأهلي والإسماعيلي بالدوري إلى استاد برج العرب.

أثبتت نتيجة الأشعة التي خضع لها محمود وحيد ظهير أيسر الأهلي، أن اللاعب يعاني من تمزق في العضلة الخلفية، بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه ضد فيتا كلوب أمس السبت، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ويواجه محمود وحيد شبح الغياب عن مباريات فريقه لمدة تتاوح من 4 إلى 6 أسابيع، باعتبار أن إصابة التمزق تحتاج لبرنامج علاجي فأكثر من شهر للتعافي منها والتخلص من هذه الإصابة.

ومن المقرر أن يغيب محمود وحيد ظهير أيسر الأهلي عن مباراة فريقه ضد الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر من عمر الدوري.

دخل أحمد سمير، جناح طلائع الجيش، حسابات لجنة التخطيط بالنادي الأهلي من أجل التعاقد معه وتدعيم مركز الجناح الأيمن بالفريق الأحمر، في ظل رغبة الجهاز الفني في تدعيم هذا المركز بلاعبين سوبر. ويعاني الأهلي من تراجع مستوى حسين الشحات الذي يلعب في مركز الجناح الأيمن، وعدم تقديم طاهر محمد طاهر أوراق اعتماده مع الفريق الأحمر حتى الآن، باعتباره يلعب في المركزين الأيمن والأيسر.

أحمد سمير على رادار الأهلي لتدعيم صفوف الفريق فى الصيف