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القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 7 - 3 - 2021 تضمن أخبارا مهمة تتعلق بمصابي الأهلي والزمالك قبل المواجهات الأفريقية والمحلية المنتظرة، كما جاء إعلان قائمة المحترفين لقيادة مصر في مباراتي كينيا وجزر القمر.

محمود وحيد يعانى من تمزق فى العضلة الخلفية ويغيب عن الأهلى أكثر من شهر

أثبتت نتيجة الأشعة التي خضع لها محمود وحيد ظهير أيسر الأهلي، أن اللاعب يعاني من تمزق في العضلة الخلفية، بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه ضد فيتا كلوب أمس السبت، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

بدأ الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، تجهيز محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق للمشاركة فى المباريات خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من برنامج التأهيل الذى كان يؤديه اللاعب الفترة الماضية.

أحمد سمير على رادار الأهلي لتدعيم صفوف الفريق فى الصيف

دخل أحمد سمير، جناح طلائع الجيش، حسابات لجنة التخطيط بالنادي الأهلي من أجل التعاقد معه وتدعيم مركز الجناح الأيمن بالفريق الأحمر، في ظل رغبة الجهاز الفني في تدعيم هذا المركز بلاعبين سوبر.

ربيع ياسين بعد غيابه عن تحقيق لجنة الانضباط: "أقوالى فى التقرير"

غاب ربيع ياسين عن استدعاء لجنة الانضباط باتحاد الكرة لسماع أقواله حول أسباب إصابات كورونا التى ضربت منتخب مصر مواليد 2001 ما أدى لاستبعادهم من تصفيات أمم أفريقيا التي أقيمت بتونس.

كيف يعالج الزمالك العقم التهديفى؟

يعانى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك من العقم التهديفى، سواء على المستوى المحلى أو فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، وظهر ذلك بوضوح خلال المواجهات الأخيرة الماضية، وجاءت آخر 7 مباريات شارك فيها أبناء ميت عقبة ما بين دورى ودورى أبطال أفريقيا، وسجل الزمالك خلالها 6 أهداف فقط.

المنتخب يستدعى صلاح والننى وكوكا وتريزيجيه ومصطفى لمباراتي كينيا وجزر القمر

أعلن الجهار الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الرسمى المقبل، حيث يستعد الفراعنة لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومى 25 و29 مارس الجارى، فى إطار منافسات الجولات الختامية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

يعود صلاح محسن، مهاجم الأهلي، لحسابات الجهاز الفني فى مباراة الإسماعيلي المقبلة فى الدوري المصري المقرر لها الأربعاء المقبل بعد تعافيه من إصابته الأخيرة.

موسيماني يُحيل بواليا للدكة فى الأهلي بسبب "فرص فيتا كلوب الضائعة"