شكرا لقرائتكم خبر عن محترفو الدورى الإماراتي يزورون هتلر لاعب يد الزمالك بعد العملية الجراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نجوم الأهلى المحترفون فى الدورى الإماراتي لكرة اليد على زين وعمر حجاج ومحمود فايز على زيارة لاعب الزمالك محمد رمضان "هتلر" فى أحد مستشفيات الإمارات بعد إجرائه جراحة دقيقة ناجحة فى العضلة الصدرية.

ورحب حسين زكى، المدير الفنى لفريق الزمالك، بنجوم اليد المحترفين فى الإمارات خاصة أنه يرافق هتلر خلال هذه الفترة، فى ظل سماح الطبيب بزيارة اللاعب.

وكشف حسين زكى، المدير الفنى لفريق كرة اليد بنادى الزمالك، عن غياب محمد هتلر لاعب الفريق عن الملاعب لمدة 4 أشهر بعد إجراء جراحة ناجحة اليوم فى الإمارات بالعضلة الصدرية، وفقا لتأكيدات الطبيب المعالج.

ومن المقرر أن يخرج محمد رمضان "هتلر" من أحد مستشفيات الإمارات غدا الاثنين بعد الاطمئنان على نجاح العملية من قبل الطبيب الذى أجرى له الجراحة الدقيقة.

هتلر سينفذ برنامجا علاجيا حسب البرنامج الذى وضعه له الطبيب الذى أجرى له الجراحة بالإضافة إلى برنامج تأهيلى تدريجي، بحيث ينتهي بعد أربعة أشهر يستطيع بعدها المشاركة بقوة فى المباريات.

ويعود هتلر إلى القاهرة صباح الخميس المقبل قادماً من الإمارات، ويتواجد المدير الفنى للفريق الأبيض حسين زكى مع اللاعب فى الإمارات لتقديم كل سبل المساعدة والوقوف بجواره .

واستقبلت الجالية المصرية من مشجعى كرة اليد فى الإمارات اللاعب والمدير الفنى بالورود فور وصولهم قبل إجراء الجراحة .

وخضع هتلر إلى بعض الفحوصات الطبية الأخيرة فى إحدى المستشفيات بالإمارات قبل إجراء العملية، حيث سافر اللاعب الجمعة إلى دولة الإمارات، برفقة الثنائي حسين زكي المدير الفنى والدكتور عمرو علي رئيس للجهاز الطبي بالفريق.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، وافقت على تحمل تكاليف العملية الجراحية الدقيقة والتأهيل، بعد إصابة هتلر ليوجه اللاعب الشكر لمجلس الإدارة على دعمه وتحمل تكاليف العملية.

محمد رمضان هتلر يعد من العناصر الأساسية بفريق يد الزمالك، وحرص زملائه بالفريق وعلى رأسهم أحمد الأحمر على دعمه قبل دخول غرفة العمليات متمنين له الشفاء العاجل.

كان هتلر تعرض لإصابة صعبة خلال مشاركته بلقاء الزمالك وطلائع الجيش بدوري كرة اليد، عقب التحام بسيط خلال المباراة وهى قطع في العضلة الصدرية، مما استلزم ضرورة سفره لخارج مصر، بعدما أكد لاعب الزمالك في تصريحات عقب تعرضه للإصابة، عدم وجود طبيب متخصص في مصر لإجراء مثل تلك العمليات الجراحية، لذلك سفر هتلر إلى الإمارات لإجراء العملية الجراحية في أسرع وقت ممكن، ثم سيغيب عن الملاعب لفترة 3 أشهر للعلاج والتأهيل.