المصري: العراقي رفض التوقيع مجددًا.. وننتظر تنفيذ أمر رئيس الجمهورية بشأن الاستاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري، بأن كريم العراقي لم يوقع بعد على تمديد عقده مع النادي بالرغم من موافقته في وقت سابق على كل التفاصيل، وقال أنهم في انتظار تنفيذ أمر عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير استاد بورسعيد.

وقال عضو مجلس إدارة المصري في تصريحاته لقناة "الزمالك" الفضائية: "نتفق مع كريم العراقي على كافة التفاصيل، ثم بعد ذلك يعود ويطلب شروط إضافية، في البداية طلب شرط جزائي للرحيل مليون دولار، ومرة أخرى طلب عدم مد العقد موسمين بخلاف ما تبقى من عقده".

وتابع: "أين الانتماء والحب الذي نتحدث عنه من أبناء الأندية، في البداية الشرط الجزائي، ثم التواجد بين الفئة الأولى، ووافق مجلس الإدارة لكن بعد ذلك طلب التمديد لموسم واحد بدلًا من موسمين والحصول على 2 مليون".

وأضاف :"كل مرة نتصل إلى اتفاق مع كريم العراقي حول التجديد يأتي شيء جديد ليرفض التوقيع على العقد، وأخر شيء أنه طلب التواجد في الفئة الأولى وتجديد عقده لموسم واحد وبدون شرط جزائي لكنه لم يوقع، وعندما وصل لمكتب رئيس النادي سمير حلبية كل الكلام اختلف تمامًا".

وواصل: "كريم العراقي غير مجمد، لكن كان قد غادر المعسكر بدون موافقة المدير الفني علي ماهر، وتعرض لحادث سير قوي للغاية وفقد الذاكرة لوقت قصير، لكنه الآن يتدرب بشكل فردي في بورسعيد مع اخصائي تأهيل".

أما فيما يتعلق بالفريق فقد قال: "نحن نتمنى أن نعود للتدريب في بورسعيد من جديد، واللعب على ستاد بورسعيد، ومؤخرًا رئيس الجمهورية أمر بتطوير استاد بورسعيد ونحن نتظر أن يحدث ذلك لنعود للعب عليه."