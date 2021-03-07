"إما إقامتها بالإسكندرية أو الإسماعيلية".. الإسماعيلي يعترض على نقل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق

أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، أن فريقه يطالب بإقامة مباراة الأهلي في الدوري على استاد الإسماعيلية أو إعادتها لملعب الإسكندرية.

وتلقى الإسماعيلى اخطارا من اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة بنقل مباراته مع الأهلى المؤجلة من الأسبوع الـ12 بالدورى العام إلى ملعب برج العرب بدلا من ستاد الإسكندرية.

وقال علاء وحيد في تصريحات للموقع الرسمي للإسماعيلي: "اتحاد الكره أخطر اليوم الإسماعيلي بتغير ملعب مباراته مع الأهلي من استاد الاسكندرية إلي استاد برج العرب، حيث طالب الإسماعيلي قبل إجراء قرعة الدوري بلعب مباراته مع الاهلي باستاد الإسماعيلي علي أن يلعب الاهلي مباراته بملعبه بالقاهره".

وأضاف: "ولكن اتحاد الكرة رفض بناء علي التعليمات الامنية والتي يحترمها النادي الإسماعيلي وتقديره الكامل الجهات الامنية، وتم تحديد المباراه باستاد برج العرب، وطالب الإسماعيلي منذ فتره بنقلها لملعب الماكس، اسوه بما تم عندما لعب الاهلي عليه أمام البنك الأهلي، بقدره كبيرة من أمن الاسكندرية لتأمين المباراة".

وأكمل: "ولكن لم يرد اتحاد الكرة علي طلب الإسماعيلي بالرفض أو الموافقة، ثم أرسل اتحاد الكرو جدول بمجموعة من المباريات ومنها لقاء الاهلي محددا استاد الاسكندرية، وبناء عليه أتم النادي كافه الترتيبات المتعلقة بأداء المباراه بوصفها مباراه الإسماعيلي ومن ضمن الترتيبات الحجز في فندق بالإسكندرية

ثم يأتي اتحاد الكرة اليوم باخطار الإسماعيلي بأن ملعب المباراة أصبح برج العرب".

وأردف المتحدث الرسمي للإسماعيلي: "المنطق يقول عندما أخطر اتحاد الكرة النادي بأن استاد الاسكندرية سيستضيف اللقاء معناه أن اتحاد الكرة أخذ الموافقات الامنية لأنه هو من حدد وأخطرنا بذلك لأننا كنا نطالب بملعب الماكس، ثم يأتي اليوم وينقل المباراه لبرج العرب بسبب تعليمات الأمن".

وواصل: "لن نناقش كنادي هذه التعليمات لثقتنا الكاملة في الأمن وتحديدا أمن الاسكندرية، ولكن نتسائل هل اتحاد الكرة أخطرنا باستاد الاسكندرية قبل أخذه للموافقات الامنية؟.

واختتم علاء وحيد تصريحاته: "لذلك نجدد ثقتنا في الإجراءات الامنية وأيضا ثقتنا في قدره الأمن في تأمين أي مباراة في أي مكان وفي أي زمان، لذلك نجدد طلبنا بلعب المباراة باستاد الاسماعيلية، علي ان نلعب لقاء الاهلي بملعبه بالقاهرة، أو نخوض هذا اللقاء كما حدد مكانه اتحاد الكره باستاد الاسكندرية، علي أن نلعب لقاء العودة بالإسكندرية في أي ملعب يحدده النادي الاهلي".