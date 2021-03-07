كلوب: أعيش فترتي التدريبية الأسوأ.. ولا نفكر في المراكز الأربعة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، أنه لا يفكر في التواجد في المراكز الأربعة الأولى بالدوري الإنجليزي، مشيراً إلى أنه يعيش فترته التدريبية الأسوأ خلال الوقت الحالي.

وتعرض ليفربول لخسارة جديدة على يد فولهام، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 27 في بريميرليج.

وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة: "كانت هناك لحظات كان من الممكن أن يكون لها تأثير أكبر على المباراة، وكان استقبال هذا الهدف قبل الشوط الأول ضربة قوية، حاولنا أن نرد وأظهر اللاعبون ذلك، ولكن في النهاية لا نسجل الأهداف وهذه مشكلة كبيرة".

وأضاف: "لم يكن الأمر جيدًا بما فيه الكفاية، استقبلنا هدفا، ولم نسجل، ثم خسرنا المباراة".

وعن التواجد في المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي، علق كلوب: "لا يمكنني التفكير في ذلك، يجب أن نفوز بمباريات كرة القدم، وعلينا أن نفوز بمباراة واحدة، وهذا سيكون مفيدًا".

وأكد كلوب: "أعيش فترتي التدريبية الأسوأ، لكن هذا ليس بمشكلة، ليس علي أن أكون في أفضل الأوقات دائماً".

وعن أولويته خلال بقية الموسم الحالي، رد كلوب: "الأولوية لبقية الموسم هي الفوز بمباريات كرة القدم".

واختتم كلوب حديثه عن مواجهة الإياب أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا: "الشيء الجيد الوحيد هو أننا نلعب في مسابقة مختلفة في ثلاثة أيام، ونأمل أن نتمكن من إظهار شكل مختلف هناك".