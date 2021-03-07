اخبار الرياضه

ديربي مدريد ينتهي على وقع تعادل يصب في مصلحة برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - انتهى ديربي مدريد بين أتلتيكو وجاره ريال بالتعادل الإيجابي 1-1 اليوم الأحد ضمن المرحلة 26 من لكرة القدم.

هدف أتلتيكو سجله الدولي الأوروغوياني مهاجم نادي السابق لويس سواريز (أفضل لاعب في المباراة) في الدقيقة 15 بعد أن وضعته تمريرة لورينتي في وضعية الانفراد.
 

أما هدف النادي الملكي فوقع عليه النجم الفرنسي كابتن الفريق كريم بنزيمة مستغلاً تمريرة البرازيلي كاسميرو الحاسمة 88.

 
وصار رصيد فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني 59 نقطة في صدارة ترتيب فرق الليغا مع مباراة مؤجلة، وبفارق 3 نقاط عن برشلونة الوصيف الذي صب في مصلحته تماماً هذا التعادل، أما فصار رصيده 54 نقطة في المركز الثالث.
 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا