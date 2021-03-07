ديربي مدريد ينتهي على وقع تعادل يصب في مصلحة برشلونة

المنامة - ياسر ابراهيم - انتهى ديربي مدريد بين أتلتيكو وجاره ريال بالتعادل الإيجابي 1-1 اليوم الأحد ضمن المرحلة 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

هدف أتلتيكو سجله الدولي الأوروغوياني مهاجم نادي برشلونة السابق لويس سواريز (أفضل لاعب في المباراة) في الدقيقة 15 بعد أن وضعته تمريرة لورينتي في وضعية الانفراد.



أما هدف النادي الملكي فوقع عليه النجم الفرنسي كابتن الفريق كريم بنزيمة مستغلاً تمريرة البرازيلي كاسميرو الحاسمة 88.



وصار رصيد فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني 59 نقطة في صدارة ترتيب فرق الليغا مع مباراة مؤجلة، وبفارق 3 نقاط عن برشلونة الوصيف الذي صب في مصلحته تماماً هذا التعادل، أما ريال مدريد فصار رصيده 54 نقطة في المركز الثالث.

