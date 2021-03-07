الامارات | النصر يكسر عقدته أمام فرق الصدارة في دوري الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يكسر عقدته أمام فرق الصدارة في دوري الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انهى النصر عقدته أمام فرق الصدارة بتحقيق فوزاً هاماً على الشارقة بنتيجة 2-1 في ختام الجولة 19 من دوري الخليج العربي، في المباراة التي جمعت الفريقين في استاد آل مكتوم بنادي النصر مساء اليوم الأحد، ليكسر العميد أزمته بعد أن فشل في تحقيق أي فوز على فرق الصدارة بالدور الأول، حيث خسر من قبل أمام الجزيرة وشباب الأهلي والعين والشارقة وتعادل مع الجزيرة في استاد آل مكتوم.



النصر كان الطرف الأفضل في المباراة وحقق ثاني انتصار له على الشارقة في أقل من 20 يوماً بعدما كان قد فاز على الشارقة بثلاثية نظيفة في نصف نهائي الكأس، ليؤكد مدرب النصر، الأرجنتيني دياز، أنه الطرف الأفضل بعدما غير أداء فريق النصر نهائياً في الدور الثاني.



أحرز هدفي النصر، تيغالي العائد من غياب 9 جولات بدون تهديف، بينما أحرز هدف الشارقة الوحيد سيف راشد، ورفع النصر رصيده إلى النقطة 36 وتجمد رصيد الشارقة عند النقطة 37.

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