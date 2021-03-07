شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتهم اتحاد الكرة بعدم الشفافية في أزمة مباراة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتهم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان مسؤولي اتحاد الكرة بعدم الشفافية في إعلان مكان إقامة مباراة الفريق أمام الأهلي والمقررة الأربعاء.

وطالب الإسماعيلي مسؤولي اتحاد الكرة بمراجعة انفسهم حول تمسكهم بإقامة مباراتهم امام الأهلي على ملعب برج العرب بالأسكندرية رغم ابلاغ الإسماعيلي لاتحاد الكرة برفض فكرة اللعب مع الأهلي في برج العرب بسبب رغبة البوسني يوفيتش بعدم خوضها على ملعب برج العرب ورغبته في نقلها إلى ستاد المكس بالإسكندرية.

وفوجيء مسؤولي الإسماعيلي بقيام اتحاد الكرة بإخطارهم بإقامة مباراة الأهلي على ملعب برج العرب وعدم إمكانية اقامتها على ستاد الإسكندرية بسبب عدم الحصول على الموافقات الأمنية.

وأبدي مجلس إدارة الإسماعيلي اندهاشه من القرار المفاجيء لإتحاد الكرة رغم قيامه في وقت سابق بإبلاغهم بخوض المباراة على ملعب ستاد الأسكندرية.

وتمسك مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بكامل حقوقه في خوض مباراة الأهلي على ملعبه بإستاد الإسماعيلية أو اقامتها على ملعب الإسكندرية في أسوأ الأحوال.

ومن جهته نشر علاء وحيد، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي بيان على الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي، قال خلاله ان مجلس إدارة ناديه فوجيء بقرار اتحاد الكرة بنقل المباراة رغم اصدارهم خطاب سابق يؤكد حصولهم على الموافقات الأمنية لاقامة مباراة الأهلي على ملعب الإسكندرية، وتساءل وحيد، هل اتحاد الكرة اعلن إقامة المباراة على ملعب ستاد الأسكندرية دون الحصول على الموافقات الأمنية.

وأضاف وحيد، ان إدارة ناديه على ثقة شديدة في قدرة امن الإسكندرية على تأمين مباراة الأهلي والخروج بها إلى بر الأمان.