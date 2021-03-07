شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محمد صلاح يجتمع بإداراتي ناديين لمناقشة رحيله عن ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ادعى تقرير إسباني جديد تحديد رامي عباس، وكيل النجم المصري محمد صلاح موعدين للاجتماع بمسؤولي ناديين من أجل مناقشة إمكانية انتقال جناح ليفربول إلى صفوف أحدهما الصيف القادم.

وحسب موقع «فوتبول إسبانيا»، فقد حصل وكيل محمد صلاح على موعدين للاجتماع مع مسؤولي ريال مدريد وبرشلونة خلال الأسابيع القادمة، من أجل مناقشة مستقبل النجم المصري.

وأشار التقرير إلى أن الناديين يسعيان للحصول على خدمات محمد صلاح في ظل تخاطبهما من ناحية النتائج سواء في الدوري الإسباني أو في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ما يجعلهما في حاجة لمهاجم قاتل مثل صلاح، حسب الموقع الإسباني.

واختتم مؤكدًا أن موسم الانتقالات الصيفية القادم سيكون مهمًا للغاية، فيما يبقى ليفربول يترنح في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تلقى هزيمة جديدة، اليوم الأحد، أمام فولهام على ملعبه بهدف نظيف.

وينافس محمد صلاح على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز إذ يتربع حاليًا على القمة بـ 17 هدفًا، إلا أن صدارته تبقى حاليًا مهددة بعدما وصل ملاحقه برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد إلى هدفه رقم 16.

وكان محمد صلاح قد حصل على أسوأ تقييم خلال مباراة فريقه أمام فولهام من موقع Who Scored بـ 5.3، بعدما تسبب في الهدف الوحيد الذي سكن شباك فريقه وأضاع عليه ثلاث نقاط.