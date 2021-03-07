شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي X مانشستر يونايتد: سولشاير يواصل التفوق على جوارديولا في «الاتحاد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق مانشستر يونايتد انتصارًا غاليًا خارج قواعده بنتيجة 2-0 ضد مانشستر سيتي في ديربي مدينة مانشستر وقمة مباريات الجولة 27 من البريميرليج.

وبدأ مانشستر يونايتد المباراة بقوة وافتتح التسجيل بعد دقيقتين عن طريق ركلة جزاء سجلها البرتغالي برونو فيرنانديز مانحًا فريقه الأسبقية في الشوط الأول.

وفي بداية الشوط الثاني وبعد 5 دقائق فقط، ضاعف الظهير الأيسر الإنجليزي لوك شاو تقدم الضيوف، ليعزز من تفوق فريقه في نتيجة المباراة.

وحاول أصحاب الأرض العودة في النتيجة طوال المباراة لكنهم فشلوا أمام عرض دفاعي قوي من الضيوف، مع تألق من الحارس الإنجليزي دين هندرسون الذي تصدى لـ 6 كرات من جانب أصحاب الارض.

رجل المباراة:

الحارس دين هندرسون خطف الأضواء بتصدياته الـ 6 في الديربي (2 من داخل منطقة الجزاء)، ولعب دورًا هامًا في لقطة الهدف الثاني من خلال النقل السريع للعب، ليحصل على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور.

هل تعلم أن:

- جميع المباريات التي تأخر فيها مانشستر سيتي بالنتيجة في الدوري هذا الموسم لم تنتهي بفوز الفريق (تعادل 2 وخسر 3).

- أول جونار سولشاير قاد مانشستر يونايتد للفوز في 3 مباريات متتالية بملعب الإتحاد (معقل مان سيتي).

- اليونايتد أنهى سلسلة اللا هزيمة لرجال المدرب بيب جوارديولا بتعرض السيتي لأول خسارة بمختلف البطولات منذ نوفمبر 2020، وبعد 28 مباراة متتالية دون خسارة (فاز 25 وتعادل 3).

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

الخسارة لم تؤثر كثيرًا على المتصدر الذي تجمد رصيده عند 65 نقطة، بفارق 11 نقطة كاملة عن أقرب الملاحقين، وهو حاليًا مانشستر يونايتد الذي رفع من رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن أقرب ملاحقيه على مركز الوصافة الحالي.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- بعد 101 ثانية، ركلة جزاء برونو فيرنانديز هي أسرع هدف يستقبله مانشستر سيتي على ملعب الإتحاد على الإطلاق في الدوري. هذا هو أول هدف يسكن شباك الفريق على ملعبه بعد دقيقتين من البداية في مباراة بالدوري منذ هدف ستيد مالبرونك مع فولهام في يناير 2003 على ملعب ماين روود (ملعب السيتي القديم).

- هدف برونو فيرنانديز هو أول هدف يستقبله مانشستر سيتي بعد 19 مباراة متتالية في الدوري سجل فيها الفريق أولًا. ليكتفي رجال المدرب بيب جوارديولا بمعادلة رقم أرسنال القياسي المدون خلال الفترة بين ديسمبر 1998 إلى مايو 1999 (19 مباراة متتالية في البريميرليج سجل فيها الفريق أولًا).

- ركلة جزاء برونو فيرنانديز ضد مان سيتي هي الركلة رقم 92 التي تحتسب في البريميرليج هذا الموسم، وهو نفس إجمالي عدد ركلات الجزاء المحتسبة خلال الموسم الماضي بأكمله.

- تم احتساب ركلتي جزاء بعد أول دقيقة من المباراة في البريميرليج هذا الموسم. الـ2 لصالح مانشستر يوناتيد (ضد توتنهام وضد مانشستر سيتي)، كلاهما سُجل عن طريق برونو فيرنانديز.

- لوك شاو اشترك في تسجيل 6 أهداف في البريميرليج هذا الموسم (سجل هدف وصنع 5). أفضل سجل مساهمة تهديفية له في موسم بالمسابقة.

- هدف لوك شاو ضد مان سيتي هو ثاني هدف على الإطلاق للاعب في مسيرته بالبريميرليج (مباراته رقم 180 بالمسابقة). وكان هذا هو أول هدف من اللعب المفتوح لمانشستر يونايتد ضد أحد فرق التوب 6 في الدوري هذا الموسم.

- أولي جونار سولشاير هو أول مدرب يهزم بيب جوارديولا في 3 مباريات متتالية على ملعب فريق المدرب الإسباني على مدار مسيرته التدريبية. مانشستر سيتي خسر 4 مباريات على ملعب الاتحاد منذ ديسمبر 2019، 3 منها ضد مان يونايتد.

- مانشستر يونايتد لم يخسر في 22 مباراة متتالية لعبها خارج قواعده في البريميرليج (14 فوز و8 تعادلات). فقط أرسنال (27، خلال الفترة بين 2003 و2004) لديه سلسلة لا هزيمة خارج القواعد أكثر من سلسلة الشياطين الحمر الحالية في تاريخ المسابقة.