شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يحقق أول انتصار على الظفرة في عصر الاحتراف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان : علي البيتي

حقق خورفكان أول فوز على الظفرة في عصر الاحتراف، 5-1 ضمن الجولة 19من دوري الخليج العربي رافعاً رصيده إلى 18نقطة في المركز الحادي عشر، وخطا خطوة مهمة في طريق البقاء،فيما بقي الظفرة برصيد 20 نقطة في المركز العاشر.

سجل لفريق النسور دودو ( 3 و6) ولوبيز ( 53) وباولينيو ( 79 )وإسماعيل الحمادي( 93) وللظفرة ماكيتي ديوب في الدقيقة 71.

واستحق الأخضر الفوز الكبير عطفاً على الأداء الجيد الذي قدمه طوال الشوطين فيما فاجأ الظفرة الجميع بأداء متواضع وهو استحق الخسارة الثقيلة .

بدأ خورفكان المباراة بطريقة مثالية، حيث سجل هدفين سريعين عن طريق البرازيلي الرائع دودو ،الأول في الدقيقة الثالثة، والثاني في الدقيقة السادسة ،وجاء الهدفان بطريقة متشابهة ومن تسديدتين خارج منطقة الجزاء، ولعب باولينيو دوراً مهماً في صناعة الهدفين .

وكاد عبدالله الرفاعي يصيب مرماه بالخطأ في الدقيقة السابعة، لكن الحارس ديدا انقذ الموقف فيما أبعد عبدالله سلطان تسديدة قوية لبرونو في الدقيقة التاسعة، وسنحت فرصة لديوب في الدقيقة 11 لم يحسن استغلالها ،وكان باولينيو قريباً جداً من تسجيل الثالث في الدقيقة 22 لكن الدفاع أبعد كرته قبل وصولها إلى الشباك ،وذهبت تسديدة عمر جمعة القوية إلى أحضان سلطان في الدقيقة 24 ، وأخفق ديوب في استغلال هفوة دفاعية مزدوجة في الدقيقة 27، لكن وليد سراج انقذ الموقف، وضاعت فرصة من لوبيز في الدقيقة 30 من هجمة منظمة قادها عمر ربيع ،وعاد اللاعب نفسه وانطلق من وسط الملعب بهجمة انتهت بتسديدة أبعدها الحارس عبدالله سلطان.

وفي الشوط الثاني وعند الدقيقة 53 ترجم لوبيز هجمة منظمة إلى هدف ثالث للنسور، وقلص ديوب الفارق لفريقه في الدقيقة 71 عبر ضربة رأسية ، غير أن باولينيو سجل هدفاً رابعاً للمضيف في الدقيقة 79،واختتم البديل إسماعيل الحمادي مهرجان الأهداف بإحراز الخامس في الدقيقة 93.