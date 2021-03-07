بعد تدهور صحته وخضوعه لعملية قلب مفتوح.. رضا عبد العال يوجه رسالة لمتابعيه من داخل المستشفى

الشارقة - اميمة ياسر - قام نجم الزمالك والأهلي ومنتخب مصر السابق الكابتن رضا عبد العال بنشر عدد من الصور على حسابه الشخصي والرسمي على موقع التواصل الاجتماعي موقع الفيس بوك من داخل المستشفى بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح وتركيب قسطرة في القلب وذلك خلال الأيام الماضية.

وظهر رضا عبد العال في تلك الصور وهو على سرير المستشفى بعد استعادة وعيه من العملية حيث تبدو حالته الصحية أفضل وكتب تعليق على الصور وقال ربي اني مسنى الضر وأنت أرحم الرحمين أسالكم الدعاء.



وطالب رضا عبد العال لاعب الزمالك والأهلي ومنتخب مصر السابق متابعيه بالدعاء له، بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية.

ونشر رضا عبد العال صورا له من داخل المستشفى عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتب: "ربي إني مسني الضر وأنت ارحم الراحمين أسالكم الدعاء". حسبما نشر موقع "صدى البلد".

وتبدو حالة رضا عبد العال الصحية أفضل قليلا من الأيام الماضية، حيث عانى مؤخرا أزمة صحية حادة، بعد ثبوت إصابته بجلطات وتحتاج إلى تدخل جراحى عاجل خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويذكر أن رضا عبد العال كان قد نشر صورة قبل خضوعه لعملية القلب المفتوح وتركيب قسطرة في القلب وهو داخل المستشفى وعلق عليها وقال اللهم اني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيني وتمدني بالصحة والعافية.

ومن ناحية أخري فقد كان أخر تصريحاته قبل خضوعه للعملية وقال بأن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تسبب في هزيمة الفريق ويتحمل المسئولية نتيجة إشراكه ثلاثة لاعبين في وسط الملعب أمام سيمبا التنزاني في دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف من خلال تصريحاته وقال إشراك ثلاثي في وسط الملعب أمر غير مفهوم بالمرة نظرا لتواضع مستوى فريق سيمبا كما أن موسيماني أشرك عمرو السولية في الشوط الثاني فأصبح يعتمد على رباعي في وسط الملعب ولا توجد فرص حقيقية للأهلي على مرمى سيمبا.