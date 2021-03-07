شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيل مكثف لأيمن حفنى قبل مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى أيمن حفني صانع ألعاب فريق الكرة بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية اليوم تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي في النادي.

تدريبات حفنى ضمن البرنامج المحدد من البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك لتجهيزه للتواجد مع الابيض في الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز والمقررة إقامتها الخميس المقبل.

فيما بدأ الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو في تجهيز محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من برنامج التأهيل الذي كان يؤديه اللاعب في الفترة الماضية.

ويبحث الجهاز الفني في الوقت الحالي إعادة القوام الأساسي للفريق للمشاركة في المباريات بالكامل وعدم الاعتماد علي عملية التدوير بين اللاعبين التي أدت لهبوط مستوي بعض اللاعبين نتيجة تأثرهم بالتواجد في قائمة البدلاءئ في بعض المباريات.

وكانت بعثة الفريق قد وصلت فجر اليوم قادمة من تونس بعد مواجهة الترجي التونسي بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وانتهت بخسارة ابناء ميت عقبة بنتيجة 3 / 1.

وتأزم موقف الأبيض بالخسارة أمام الترجي في تونس، ليتوقف رصيده عند نقطتين في المركز الثالث خلف مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط والترجي التونسي صاحب المركز الأول برصيد 7 نقاط.