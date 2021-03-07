شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يدخل دائرة الخطر.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل النجم المصري محمد صلاح دائرة الخطر في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما فشل مرة جديدة للمباراة الرابعة على التوالي في هز الشباك خلال هزيمة فريقه ليفربول أمام فولهام بهدف نظيف.

وفي المقابل، سجل ملاحقه برونو فيرنانديز هدفًا خلال مواجهة فريقه مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في ديربي مانشستر والذي انتهى بفوز الشياطين الحمر بهدفين نظيفين ليكسروا سلسلة الانتصارات المتتالية للسيتيزنز، ويعززوا سلسلة اللاهزيمة الخاصة بهم.

وجاء هدف برونو فيرنانديز من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الشوط الأول بعد حصول أنتوني مارسيال عليها.

ولا يزال محمد صلاح يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفًا، إلا أن فيرنانديز أصبح على بعد هدفًا واحدًا من معادلته، كما يبتعد هاري كين عنه بثلاثة أهداف فقط.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1. محمد صلاح - 17

2. برونو فيرنانيدز - 16

3. هاري كين - 14

4. باتريك بامفورد - 13

4. دومينيك كالفيرت ليوين - 13

4. سون هيونج مين - 13