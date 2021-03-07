شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن اخطاره رسمياً بنقل مباراته مع الاهلي إلي برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النادي الإسماعيلى تلقيه اخطارا من اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة بنقل مباراته مع الأهلى ، المؤجلة من الأسبوع الـ12 بالدورى العام إلى ملعب برج العرب بدلا من ستاد الإسكندرية.

وأعلن اتحاد الكرة، فى وقت سابق، جدول مباريات الدورى حتى الأسبوع الـ21 من عمر الدورى المصرى هذا الموسم، وتضمن إقامة المباراة باستاد الإسكندرية بعد موافقة الجهات الأمنية، قبل أن يتم نقل المباراة إلى برج العرب .

وتلقى الناديان هذا الأخطار حتى يتمكنا من ترتيب كافة الأمور الخاصة بحجز الفنادق وغيرها قبل المباراة بفترة كافية.