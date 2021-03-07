شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي لحسم موعد عودة حازم إمام لتدريبات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاختبار طبي غدًا الإثنين لتحديد مشاركته في التدريبات الجماعية من عدمها.

وكان إمام قد تعرض للإصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية خلال أحد التدريبات، والذي تسبب في غيابه عن مباراتي وادي دجلة في الدوري والترجي التونسي في دوري الأبطال.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا الخميس القادم في السابعة والنصف مساء باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.