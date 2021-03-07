شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبان من الأهلي ضمن التشكيل المثالي للجولة الثالثة بالمجموعات في دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن التشكيل المثالي للجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا إذ ضم لاعبين من النادي الأهلي، رغم تعادل المارد الأحمر مع فيتا كلوب بهدفين لمثلهما في القاهرة.

وكان الأهلي قد خسر نقطتين في مشواره بدور المجموعات بعدما سقط في فخ التعادل أمام فيتا كلوب في الجولة الثالثة على أرضه، إلا أن هذا لم يمنع الكاف من اختيار اثنين من لاعبيه ضمن التشكيل المثالي للجولة.

وضم التشكيل المثالي كلا من الظهير الأيمن للقلعة الحمراء محمد هاني بالإضافة إلى صانع ألعاب الأهلي محمد مجدي أفشة.