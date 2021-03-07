شكرا لقرائتكم خبر عن ديربي مدريد : تعادل مخيب بين ريال مدريد وأتلتيكو وهدف نادر لـ بنزيما ضد الجار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خطف ريال مدريد نقطة التعادل من معقل جاره وغريمه، أتلتيكو مدريد، في قمة مباريات الجولة 26 من الليجا.

وجاء الصدام المدريدي الخالص كمواجهة هامة للغاية في سباق قمة ترتيب الدوري هذا الموسم، لكن نتيجة التعادل جاءت مخيبة للطرفين وبالأخص الضيوف.

وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدف نظيف عن طريق المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز.

وضغط ريال مدريد بقوة في الشوط الثاني وأستحوذ على الكرة بنسبة 71% وسدد 12 تسديدة (6 على المرمى) مقابل 7 لأصحاب الأرض (3 على المرمى)، قبل أن ينجح كريم بنزيما في إدراك التعادل للضيوف قبل دقيقتين من النهاية.

وحفلت المباراة بالعديد من الفرص التهديفية الضائعة من الفريقين، فأهدر أصحاب الأرض 3 فرصة تهديفية محققة (عن طريق سواريز وكوريا وكاراسكو) في حين أهدر الضيوف فرصتين محققتين عن طريق بنزيما.

رجل المباراة:

لاعب الوسط البرازيلي، كاسيميرو، حصل على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد أداء كبير في وسط الملعب، وصناعته لهدف التعادل لفريقه في الوقت القاتل من المباراة.

كاسيميرو كان أكثر من أفتك الكرة في المباراة (6)، قطع الكرة مرتين، صنع 3 فرص للتهديف (أعلى رقم في المباراة)، صنع فرصة تهديفية محققة، وربح 8 التحامات أرضية (ثاني أعلى رقم بعد فيرلاند ميندي، 9).

هل تعلم أن:

- أتلتيكو مدريد لم يهزم ريال مدريد في الدوري منذ موسم 2015/2016.

-زين الدين زيدان لم يخسر ضد دييجو سيميوني سوى في مباراتين فقط من بين 12 مباراة بين المدربين (فاز 6 وتعادل 4).

-سيميوني لا يزال على بعد مباراة واحدة من تحقيق الفوز رقم 10 على ريال مدريد في مختلف البطولات، ليصبح أول مدرب في تاريخ أتلتيكو مدريد يحقق ذلك. آخر فوز حققه على ريال مدريد يعود إلى نهائي كأس السوبر الأوروبي لعام 2018.

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة؟:



ريال مدريد فشل في تقليص الفجوة بينه وبين أتلتيكو مدريد، واستمر في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، وبفارق 5 نقاط كاملة عن أتلتيكو مدريد الذي استمر في الصدارة برصيد 59 نقطة وبفارق 3 نقاط عن أقرب الملاحقين (برشلونة) ومع لعبه مباراة أقل.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

-لويس سواريز سجل الآن 17 هدفًا في الليجا مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم، أكثر بهدف مما سجله في الموسم الماضي مع برشلونة.

-لويس سواريز (12) هو ثاني أكثر اللاعبين تسجيلًا ضد ريال مدريد في مختلف البطولات خلال القرن الحالي بعد ليونيل ميسي (26).

-كريم بنزيما سجل للمرة السادسة فقط في 36 مباراة ضد أتلتيكو مدريد في مختلف البطولات، 4 أهداف منها على ملعب أتلتيكو مدريد، اليوم كان أول هدف في ملعب واندا ميتروبوليتانو (سجل 3 في الملعب السابق للفريق، فيسنتي كالديرون)، وهو أول هدف له خارج القواعد ضد الأتلتي منذ عام 2015.

-لا يوجد لاعب سجل أهدافًا في الدقيقة 88 أو لاحقًا في الليجا هذا الموسم أكثر من كريم بنزيما (5).

-أتلتيكو مدريد استقبل 29 فريقًا إسبانيًا مختلفة على ملعب واندا ميتروبوليتانو في المسابقات المحلية وحقق الفوز على 28 منها، في حين يبقى ريال مدريد الاستثناء الوحيد.