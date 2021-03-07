شكرا لقرائتكم خبر عن «بواليا» يعتذر لموسيماني على الفرص ويعده بالتركيز الفترة القادمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم الزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق الكروي الاول بالنادي الاهلى باعتذار الى الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني عقب انتهاء التدريب الصباحي والذى شهد انفعالا من جانب المدير الفني تجاه بين بعض اللاعبين بعد التعادل الذى حققه الفريق مع فيتا كلوب الكونغولى 2/2 فى الجولة الثالثة من بطولة دوري ابطال افريقيا.

وكشف مصدر بالجهاز الفني لـ«المصري اليوم» أن والتر بواليا أعرب عن أسفة لتسببة فى ضياع الفوز على فيتا كلوب.

وقال بواليا للمدير الفني: «حزن لكوني تسببت فى خروج المباراة بالتعادل وعدم استغلالي الفرص التي اتيحت له امام مرمي المنافس».

وأكد مهاجم الاهلى أن الضغوط الشديدة عليه تسببت فى عدم تركيزه امام مرمي المنافس خصوصا وانه يشعر بضغوط كبيرة عند قيادة الهجوم، نظرا لحكم المسؤولية الكبيرة التى القاها الجهاز الفني علي وانتظار جماهير الاهلى المزيد من أهدافي .

وشدد بواليا أمام الجهاز الفني أنه سيبذل قصاري جهده لتعويض الفترة السابقة و فتح صفحة جديدة فى المباريات المقبلة ومصالحة الجهاز الفني و الجماهير الحمراء .