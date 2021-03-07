شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستعد لمواجهة الأهلي ويوفيتش يوقف التقسيمة 7 مرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص البوسني يوفيتش المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي علي منح لاعبيه الأساسيين اللذين شاركوا امام وادي دجلة في المباراة الأخيرة، جرعات تدريبية استشفائية الأحد، ضمن الاستعدادات لمواجهة النادي الاهلي.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الأهلي المقررة، الأربعاء، ضمن مباريات الدوري والتي ستجري علي ارض ستاد الإسكندرية.

واستإنف الإسماعيلي تدريباته الأحد، استعداداً لمواجهة الاهلي بعد الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين " السبت " في حضور تامر موسي عضو مجلس الإدارة وعلي ابوجريشة وعماد سليمان عضوا اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي.

وحرص يوفيتش علي رفع المعدلات البدنية والتدريبات الخططية للمجموعة التي لم تشارك امام وادي دجلة تحسباً للإعتماد علي اياً منهما خلال مواجهة الأهلي المقبلة.

فيما أدي حراس المرمي تدريبات خفيفة تحت اشراف احمد الدهرواي مدرب حراس المرمي بالفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي.

واختتم يوفيتش المران بإجراء تقسيمة شارك فيها جميع اللاعبين وقام بإيقافها 7 مرات لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون، وحرص المدير الفني علي مطالبة لاعبيه بالتسديد علي المرمي من جميع الزوايا وتألق خلال التسديد احمد مدبولي الذي نال اشادة يوفيتش المدير الفني للإسماعيلي.

وتأزم موقف الإسماعيلي في جدول المسابقة بعد التعادل الأخير الذي تحقق امام وادي دجلة مما ادي الي مواصلة نزيف النقاط ووصوله الي عشر نقاط فقط احتل بهما المركز السادس عشر في جدول المسابقة مما ادي الي استمرار حالة الغضب داخل ارجاء مدينة الإسماعيلية بسبب الوضع الذي وصل اليه الفريق.