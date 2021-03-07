شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمة المالية تجبر إدارة يوفنتوس على الاستغناء عن رونالدو وتحديد البديل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت شبكة «سبورت ميدياست» الإيطالية، أن يوفنتوس حدد البديل لنجمه كريستيانو رونالدو، الذي يرغب في التخلص منه، بحلول الصيف المقبل، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية الكبرى التي يعانى منها، شأنه شأن باقي الأندية الأوروبية، وذلك بسبب تبعات فيروس كورونا.

وبحسب الشبكة الإيطالية، فإن سبب تفكير يوفنتوس في رحيل رونالدو ليس فنيا وإنما ماليا، حيث يتقاضى النجم البرتغالي 32 مليون يورو في الموسم، وهو رقم ضخم للغاية على خزينة البيانكونيري، وأضافت الشبكة، أن يوفنتوس حدد مارور إيكاردي، مهاجم باريس سان جيرمان، لخلافة رونالدو في تورينو.

وحاول يوفنتوس ضم إيكاردي في الصيف الماضي، إلا أن إنتر ميلان وضع شرطا في عقده، يلزم باريس سان جيرمان بدفع مبلغ كبير حال بيعه ليوفنتوس مباشرة بمجرد شرائه، لكن في الصيف المقبل، سيكون من حق سان جيرمان بيع اللاعب، دون أي تدخل من إنتر.