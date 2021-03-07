شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قناة السويس يوافق علي دعم النادي المصري مادياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية موافقة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس علي دعم النادي المصري ماديا.

واصدر النادي المصري بياناً توجه خلاله بالشكر للرئيس هيئة قناة السويس واللجنة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ببورسعيد، والتي تقدمت بمذكرة لرئيس قناة السويس لمطالبته بدعم النادي المصري مادياً.

وجاء نص البيان علي النحو التالي : « يتقدم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية بخالص الشكر والتقدير لسيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وذلك بعد موافقته على دعم النادي المصري ماديًا وذلك بناء على المذكرة المقدمة من الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ببورسعيد ، متمنين لسيادته دوام التوفيق والنجاح في إدارة هيئة قناة السويس تلك الهيئة القائمة على إدارة شريان الخير والنماء لمصرنا الحبيبة»

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