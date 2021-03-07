شكرا لقرائتكم خبر عن روما يفوز على جنوى بهدف نظيف في الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الكروى الأول بنادى روما على نظيره جنوى نتيجة 1- 0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز هدف روما الوحيد في هذا الفوز، جيانلوكا مانشيني في الدقيقة 24.

ورفع روما رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد جنوى عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.