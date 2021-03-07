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روما يفوز على جنوى بهدف نظيف في الدوري الإيطالي

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الكروى الأول بنادى روما على نظيره جنوى نتيجة 1- 0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز هدف روما الوحيد في هذا الفوز، جيانلوكا مانشيني في الدقيقة 24.

ورفع روما رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد جنوى عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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