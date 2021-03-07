شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يرفض الإفصاح عن المرشح الذي صوت له في انتخابات برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، في انتخابات النادي الكتالوني لاختيار رئيس جديد للبارسا.

ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن ميسي ظهر في مقر الانتخابات رفقة نجله تياجو، وأدلى بصوته لاختيار الرئيس الجديد، وسط حفاوة بالغة بوجود النجم التاريخى للبارسا، والذى رفض الإعلان عن المرشح الذي يدعمه، لكن كل الأمور تشير إلى خوان لابورتا، الذي تربطه علاقة قوية بليونيل ميسى منذ تواجده في رئاسة النادى الكتالونى من قبل.

وبدأت انتخابات برشلونة لاختيار رئيس جديد خلفا لجوسيب ماريا بارتوميو، اليوم، في 6 مقرات مختلفة، 2 منها في منشآت النادي، والباقي في جيرونا وييدا وتاراجونا وتورتوسا وأندورا.

وانطلقت عملية التصويت في الساعة 9:00 صباحا بتوقيت إسبانيا، وستستمر حتى الساعة التاسعة مساء، ومن المتوقع أن يعرف اسم المرشح الفائز قبل منتصف الليل.

ويتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين هم توني فريشا وفيكتور فونت وخوان لابورتا، وإذا فاز أي من فونت أو فريتشا، سيصبح الرئيس الـ41 الذي يتولى رئاسة النادي، في المقابل سبق لخوان لابورتا تولي رئاسة النادي من 2003 إلى 2010.