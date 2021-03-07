شكرا لقرائتكم خبر عن بروسيا دورتموند يعلن غياب سانشو عن مواجهة إشبيلية بسبب الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى بوروسيا دورتموند، غياب جادون سانشو مهاجم الفريق لأسابيع عديدة بسبب الإصابة، وبذلك سيغيب المهاجم الإنجليزي عن مباراة فريقه أمام إشبيلية، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد غد الثلاثاء.

وقال مايكل زورك، المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، عن إصابة سانشو، «هي ليست إصابة عضلية خفيفة».

وكان سانشو، قد غاب عن مباراة فريقه أمس السبت أمام بايرن ميونخ، وذلك بعدما خرج مصابا في مباراة ربع نهائي الكأس أمام بوروسيا مونشنجلادباخ يوم الثلاثاء الماضي، بعد إحرازه هدف الفوز في تلك المباراة.

فيما سيشارك إيرلينج هالاند في مباراة إشبيلية، بشكل طبيعى، رغم أنه اضطر أن يخرج مبكرا في مباراة أمس أمام بايرن بعد أن أحرز هدفي فريقه في اللقاء، كما أنه من المتوقع غياب الثنائي جيوفاني رينا ورافاييل جويريرو، في المباراة بعد غيابهما عن لقاء بايرن أمس.

وسيخوض دورتموند تدريبه النهائي استعدادا لإشبيلية قبل ظهر غد الاثنين، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين.