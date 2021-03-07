شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفني يتدرب منفردًا بأوامر باتشيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى أيمن حفني صانع ألعاب فريق الكرة بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية اليوم تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي في النادي.

جاء ذلك ضمن البرنامج المحدد من البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك لتجهيزه للتواجد مع الفريق في الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز والمقررة إقامتها الخميس المقبل.

