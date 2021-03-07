شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: عرض خدمات لاعب برشلونة السابق على ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «ديفينسا سينترال»، الإسبانى، عن عرض نجم وولفرهامبتون، أداما تراورى، على ريال مدريد، من أجل التعاقد معه في الصيف المقبل.

وبحسب الموقع الإسباني، فقد عرض بعض الوكلاء على ريال مدريد، التعاقد مع أداما تراوري، نجم وولفرهامبتون ولاعب برشلونة السابق، في الصيف، رغم اهتمام العديد من الأندية بضمه.

ويقدم تراوري مستويات مميزة في البريميرليج، ما دفع لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لضمه إلى صفوف «لا روخا».

وأوضح التقرير، أن تراوري يلقى اهتماما كبيرا من جانب يوفنتوس ومانشستر يونايتد، ولكن في حالة قبول ريال مدريد فكرة التعاقد معه، سيكون الأقرب لضمه، وأشار التقرير، إلى أن السعر المعروض أمام ريال مدريد لشراء تراوري، يصل إلى 50 مليون يورو.

ومع ذلك، فإن تراوري لم يجذب اهتمام زين الدين زيدان، المدير الفني للميرنجي، والذي يثق في الثلاثي رودريجو وفينيسيوس جونيور وماركو أسينسيو.