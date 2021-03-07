شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يفوز على فيرونا بثنائية ويواصل مطاردة إنتر على الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق ميلان، على مضيفه هيلاس فيرونا بهدفين نظيفين، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي، والتى اقيمت على ملعب مارك انتونيو بينتجودى، معقل هيلاس فيرونا.

افتتح الضيوف التسجيل عن طريق لاعب الوسط رادي كرونيتش، من ركلة حرة مميزة في الدقيقة 27، وفي الدقيقة 50، أضاف ديوجو دالوت الهدف الثاني للروسونيري.

وبهذا الفوز، واصل ميلان ملاحقة المتصدر، إنتر، بعد أن رفع رصيده إلى 56 نقطة في الوصافة وقلص الفارق معه إلى 3 نقاط، في انتظار مواجهة النيراتزوري غدا أمام أتالانتا، وتجمد رصيد فيرونا عند 38 نقطة في المركز الثامن.