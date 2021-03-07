شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي يؤكد جاهزية عبد الله جمعة لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور محمد طه مهنا طبيب الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي إن عبد الله جمعة لاعب الفريق بات جاهزا للمشاركة في المباريات الرسمية، بداية من مواجهة الأهلي المقبلة.

وأوضح الطبيب أن جمعة، اجتاز الاختبار الطبي الذي خضع له الأحد ، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي أبعدته عن الفريق طوال الفترة المنقضية.

وغاب عبد الله جمعة عن المشاركة مع الإسماعيلي خلال الفترة المنقضية بعد الإصابة التي تعرض لها في احدي مباريات الدوري.

وشارك عبد الله جمعة في مران الإسماعيلي كاملاً الأحد استعداداً لمواجهة الأهلي المقررة الأربعاء ضمن مباريات الدوري والتي ستجري علي أرض ملعب استاد الإسكندرية.