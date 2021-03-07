شكرا لقرائتكم خبر عن ماتيوس يستبعد توليه تدريب منتخب المانيا خلفا ليواخيم لوف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استبعد لوثار ماتيوس، نجم المنتخب الألماني الأسبق، تولي تدريب المانشافت خلفا ليواخيم لوف، فى ظل النتائج المتردية لمنتخب الماكينات خلال الفترة الماضية.

وقال ماتيوس، صاحب الرقم القياسى فى المشاركات مع المنتخب الألمانى، لشبكة "سكاي"، " طبيعى ان أهتم بكرة القدم وبالمنتخب لكنني افضل حياتي على هذا النحو، وأنا أستبعد هذا الأمر، لا أشغل نفسي بهذا الأمر على الإطلاق، ولي تخطيط مختلف تماما، فى الوقت الحالى مددت عقدى مع محطة سكاي كخبير كروي، وليس لدى خطط جديدة خلال الفترة المقبلة".

كان اللاعب الدولي السابق محمد شول، قد اقترح تواجد لوثر ماتيوس، زميله السابق في بايرن ميونخ، كخليفة محتمل فى حالة رحيل يواخيم لوف، او فى حالة اراد الاتحاد الالمانى التغيير.