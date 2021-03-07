شكرا لقرائتكم خبر عن روبي فاولر: لا أفضل رحيل صلاح عن ليفربول.. لكن لو أراد الرحيل علينا تقبل ذلك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق روبي فاولر، أسطورة ليفربول، على وضعية محمد صلاح داخل فريق الريدز، فى ظل الحالة السيئة للاعب، والازمات التى تحيط به فى الفترة الماضية.



وقال فاولر، لصحيفة «ميرور» البريطانية: «لا أريد رحيل صلاح، أنا أحبه، لكن أعتقد حقا أن الانتقالات الآن تتعلق إلى حد كبير بما يريده اللاعبون، لذا فإن الكرة في ملعب صلاح، وليس ليفربول، إذا أراد أن يرحل، فيجب بيعه في هذه الحالة، إذا أراد اللاعب المغادرة، علينا تقبل هذا الأمر، أنا من أكبر المؤمنين بأن اللاعبين إذا كانوا غير سعداء ويريدون الرحيل، يجب أن يرحلوا، لقد قال يورجن كلوب نفس الكلمات، إنه لا يريد أي شخص في النادي لا يرغب في البقاء، أعتقد أن هذا كان موقفه مع فيليب كوتينيو».

وأضاف،«إذا كان صلاح غير سعيد، وإذا كان منزعجا لعدم حصوله على عقد جديد أو أي شيء آخر، فعليك بيعه والحصول على أكبر قدر ممكن من الأموال، واستخدامها لإجراء تعديلات في الفريق الحالي، بالطبع أنا معجب بصلاح، من ليس معجبا به؟ لكن ليفربول لم يفتقد كوتينيو كثيرا».



وتابع، « وكيل صلاح كان يعلم ما كان يفعله عندما كتب تغريدة تتضمن كلمة (نقطة) عقب مباراة الخميس، رأيت ذلك وفكرت على الفور أنه من هنا تأتي المتاعب، بصفتك وكيل لاعب رفيع المستوى، أنت تعلم أن أي شيء تقوله يتم فحصه، وأي شيء غامض مثل هذا يمكن تفسيره بطرق شريرة، ليست لدي أدنى فكرة عما كان يقصده».

وكان رامي عباس، وكيل صلاح، وضع تغريدة تتضمن كلمة "نقطة"، عقب استبدال الفرعون المصري أمام تشيلسي.