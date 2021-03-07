قائد دورتموند يتهم حكما بمجاملة البايرن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثار قائد بوروسيا دورتموند الألماني ماركو رويس، ضجة بانتقاده العنيف لحكم مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ أمس الأول، والتي انتهت بهزيمة دورتموند 2 - 4.

واتهم اللاعب الدولي حكم المباراة ماركو فريتس، بمجاملة بايرن بعدم احتساب تدخل على أحد لاعبي الفريق البافاري قبل أن تتحول النتيجة إلى 3 - 2 لصالح بايرن، وقال رويس «أقول لكم بكل أمانة لقد تغاضى عن احتساب خطأ لنا، لو كان هذا الخطأ لصالح بايرن لكان الحكم احتسبه بنسبة 100%، هذا هو الأمر ببساطة».

ووفقا لوصف رويس، فإن لاعب بايرن ميونخ ليروي ساني، هاجم مدافع دورتموند إيرمي بشكل غير قانوني قبل وقت قصير من إحراز ليون جروتسكا هدف بايرن الثالث في الدقيقة 88 من المباراة، وقال «مخالفة واضحة تماما، هكذا بدا لي الأمر من مقعد البدلاء».

وقد أجرى مدرب دورتموند تغييرا وأخرج رويس.

وتابع «لا أريد أن أقول إنه حاباهم، لكن لو كانت هذه المخالفة لصالح بايرن كان سيطلق صافرته».

يشار إلى أن هدف جروتسكا قلب المباراة لصالح بايرن بعد أن أحرز دورتموند هدفين مبكرين في أول 9 دقائق.

في المقابل رد نجم بايرن ميونخ توماس مولر على رويس قائلا «إن اللاعبين الاثنين اتجها نحو الكرة بجسديهما»، مشيرا إلى أنه «في مثل هذه المباراة المليئة بالالتحامات يجب ألا يتم احتساب شيء كهذا، بالطبع جاء الهدف بعد ذلك لكن هذا الأمر لم يكن له تأثير مباشر، وحتى لو كان هذا الأمر صعب التصديق للمشجعين الآخرين المحايدين، فإنني ما كنت سأرى هذا مخالفة ضدنا».