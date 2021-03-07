التواء الركبة يغيب بواتينج عن البايرن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي بايرن ميونخ عدم تعرض جيروم بواتينج لإصابة خطيرة في الركبة، بعد أن خرج مصابا خلال المباراة التي فاز بها الفريق على بوروسيا دورتموند 4 / 2 أمس الأول في الدوري الألماني (بوندسليجا). ولكن النادي أشار أيضا إلى أن اللاعب سيغيب خلال الفترة الحالية. وذكر النادي في بيان أمس أن بواتينج «عانى من التواء في الركبة اليسرى وسيكمل برنامج إعادة التأهيل خلال الأيام المقبلة».

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