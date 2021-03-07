ليفاندوفسكي يهدد عرش فيشر ومولر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم هداف بايرن ميونخ الألماني المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مؤشرا على حرصه وإصراره على تحطيم المزيد من الأرقام القياسية خلال الموسم الحالي.

كما أظهر اللاعب عمليا قدرته على تحطيم الرقم القياسي للأسطورة جيرد مولر، في عدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب في موسم واحد بالدوري الألماني (بوندسليجا).

ومع تسجيل 10 أهداف في أول 5 مباريات بالبوندسليجا هذا الموسم، أكد ليفاندوفسكي عمليا أنه عازم على تحطيم الرقم القياسي للأسطورة مولر الذي ظل صامدا لنحو 4 عقود، حيث أحرز مولر 40 هدفا في موسم 1971 / 1972.

ومع ارتفاع رصيده إلى 31 هدفا في صدارة قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم، يبدو ليفاندوفسكي مرشحا لكسر هذا الرقم القياسي أكثر من أي وقت آخر، وخاصة أنه لا تزال هناك 10 مباريات متبقية للفريق في المسابقة هذا الموسم.

واقترب ليفاندوفسكي كثيرا في الموسم الماضي من تحطيم هذا الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب في موسم واحد بالبوندسليجا، ولكنه فشل في استكمال المهمة ليظل الرقم مسجلا باسم الأسطورة مولر برصيد 40 هدفا.

وتصدر ليفاندوفسكي قائمة هدافي المسابقة في الموسم الماضي برصيد 34 هدفا.

كما قاد ليفاندوفسكي الفريق للفوز بلقبي كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا محققا بهذا الثلاثية التاريخية، علما بأنه تصدر قائمة هدافي دوري الأبطال أيضا في الموسم الماضي.

وأثمرت أهداف وإنجازات اللاعب مع بايرن في الموسم الماضي فوزه بجائزة «الأفضل» لأفضل لاعب في العالم في 2020، باستفتاء الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وسار ليفاندوفسكي في الموسم الحالي على معدل أفضل مما كان في الموسم الماضي، حيث سجل حتى الآن 31 هدفا في البوندسليجا، وذلك خلال 23 مباراة حتى الآن، ليكون متوسط تسجيله الأهداف في المسابقة 1,35 هدف في المباراة الواحدة.

وسجل ليفاندوفسكي 3 أهداف (هاتريك) في مباراة بايرن مع بوروسيا دورتموند أمس الأول، ليقود فريقه إلى فوز كبير 4 - 2.

وهذه هي المرة الثالثة في الموسم الحالي التي يسجل فيها ليفاندوفسكي 3 أهداف على الأقل في مباراة واحدة، حيث سبق له أن سجل 4 أهداف (سوبر هاتريك) في هيرتا برلين، وسجل 3 أهداف (هاتريك) في آينتراخت فرانكفورت.

ولم يسبق لأي لاعب على مدار تاريخ البوندسليجا، منذ بدء إقامة البطولة بهذا النظام قبل 58 عاما، أن سجل 10 أهداف في أول 5 مباريات من الموسم.

ولم ينجح حتى جيرد مولر (75 عاما) في تحقيق هذا الإنجاز عندما سجل 40 هدفا في موسم واحد.

وإذا واصل ليفاندوفسكي معدله التهديفي المتميز في مباريات الموسم الحالي، لن يجد صعوبة في تحطيم رقم مولر لأنه يحتاج فقط إلى 9 أهداف في 10 مباريات ليعادل رقم مولر.

أرقام خاصة بليفاندوفسكي