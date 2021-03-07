شكرا لقرائتكم خبر شالكه يستسلم للهبوط ويبدأ استعداداته لدوري الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد عضو مجلس إدارة شؤون الرياضة بنادي شالكه الألماني بيتر كنابل أمس، أن النادي بدأ الاستعداد للهبوط واللعب في دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل، وحث لاعبيه على ضرورة إنهاء الموسم الحالي من الدوري الألماني (بوندسليجا) بشكل يليق بالفريق.

ويقبع شالكه في المركز الأخير برصيد 10 نقاط علما بأنه حقق انتصارا وحيدا من 24 مباراة خاضها بالدوري، ويبتعد بفارق 11 نقطة عن المنطقة الآمنة مع تبقي 10 مباريات، وكان التعادل السلبي أمام ماينز الجمعة الماضي هو المسمار الأخير في نعش الفريق.

وقال كنابل لشبكة (سبورت 1) «إن الهبوط محتوم وإن النادي بدأ الاستعداد للهبوط للمرة الرابعة إلى الدرجة الثانية».

وأضاف» بالطبع يجب أن نعرف نوعية الجودة المطلوبة التي نحتاجها في الدرجة الثانية. يجب أن نرى ما يمكننا تعلمه من الأخطاء التي ارتكتبها الأندية الكبيرة الأخرى في الدرجة الثانية».

وتم ترقية كنابل من رئيس أكاديمية شالكه إلى عضو مجلس إدارة الشؤون الرياضية خلفا لجوشين شنايدر، الذي رحل عن الفريق برفقة المدرب كريستيان جروس قبل أسبوع.

يذكر أن ديميتريوس جراموزيس هو المدرب الجديد للفريق.

ووافق كنابل على أن اللاعبين يفتقدون إلى اللياقة البدنية ولكنه حثهم على عدم الاستهتار بالمباريات المقبلة؛ لأنها ليست بدون قيمة.

وقال «يجب أن نتعامل مع كل المباريات وكأنها حياة أو موت».