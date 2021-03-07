رئيس فيفا يشيد بتوافق المرشحين لرئاسة الاتحاد الأفريقي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو بالتوافق الصعب الذي توصل إليه رؤساء اتحادات كل من السنغال وموريتانيا وساحل العاج ورجل الأعمال الجنوب أفريقي المتنافسين على رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم التي ستجري انتخاباتها في 12 مارس في المغرب.

وقال إنفانتينو في كلمة ألقاها مساء أمس الأول في نواكشوط أمام المرشحين الأربعة «توصلت لأصعب ما يمكن التوصل إليه بين متنافسين وحققتم توافقا غير مسبوق لتبرهنوا على أن بإمكان الأفارقة التفاهم وتجاوز الانقسام حول استحقاق هو الأهم بالنسبة لكرة القدم الأفريقية وتطويرها».

وأضاف «إن العمل لا زال يتطلب الكثير من الحزم وأن توافق المتنافسون الأربعة على قائمة موحدة هو دفع باتجاه توحيد الجهود وتذليل العراقيل التي تقف في وجه تطوير كرة القدم الافريقية».

وأعلن رئيس الاتحاد الموريتاني أحمد ولد يحيى ورئيس الاتحاد السنغالي أوجستين سينجور ورئيس الاتحاد الإيفواري جاك أنوما والملياردير الجنوب أفريقي باتريس موتسمبي توافقهم حول لائحة موحدة ستتقدم لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وسحب ترشح الثلاثة لصالح الجنوب أفريقي.

وبموجب الاتفاق سحب 3 مرشحين قوائم ترشيحهم لرئاسة الاتحاد الأفريقي ودخلوا في قائمة موحدة يرأسها رجل الأعمال الجنوب أفريقي وهو الذي سيرشح رئيسا للاتحاد.