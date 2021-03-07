ماتيوس يستبعد تدريب المنتخب الألماني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استبعد نجم المنتخب الألماني الأسبق، لوثار ماتيوس تولي تدريب المانشافت خلفا ليواخيم لوف. وفي حوار مع محطة (سكاي)، قال صاحب الرقم القياسي من المباريات مع المنتخب الألماني «أهتم بطبيعة الحال بكرة القدم وبالمنتخب، لكنني راض عن حياتي، وأنا أستبعد تدريب المنتخب الألماني»، مشيرا إلى أنه مدد عقده مع محطة سكاي كخبير كروي.



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