غانا تفوز بكأس أمم أفريقيا للشباب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاز المنتخب الغاني للشباب تحت (20 عاما) أمس الأول بملعب نواكشوط الأولمبي بكأس أمم أفريقيا للشباب في المباراة النهائية، بعد فوزه على أوغندا بهدفين دون رد. وتعتبر هذه هي المرة الرابعة التي تفوز بها غانا بهذه الكأس. وسجل هدفي غانا لاعب الوسط المهاجم دانيال أفري بانييه في الدقيقتين 22 و55.

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