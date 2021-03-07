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بخطأ دفاعي من صلاح.. فولهام يحقق فوزا تاريخيا على ليفربول (فيديو)

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق فولهام فوزا مستحقا على مضيفه ، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على ملعب آنفيلد، في الجولة الـ27 من الممتاز.

وسجل ماريو ليمينا هدف فولهام الوحيد في الدقيقة 42، بعد خطأ دفاعي من محمد صلاح، حيث ضغط اللاعب بقوة على النجم المصري ليخطف منه الكرة ويسدد الكرة ببراعة في الشباك.

وبذلك خسر ليفربول مباراته رقم 6 على التوالي بملعبه آنفيلد، لأول مرة في تاريخه.

وبذلك ارتفع رصيد فولهام لـ26 نقطة في المركز الـ18، فيما ظل ليفربول في المركز السابع بـ43.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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