ليفربول يسقط أمام فولهام في الشوط الاول بهدف دون رد

الشارقة - اميمة ياسر - تقدم فريق فولهام على ليفربول بهدف نظيف فى الشوط الأول من المباراة التى تجمع الفريقين حاليا على ملعب الآنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ 27 من مسابقة الدوري الإنجليزي، وأحرز هدف فولهام ماريو ليمينا فى الدقيقة 45 من أحداث الشوط الأول.

وشهد الشوط الأول محاولات مكثفة من جانب ليفربول على مرمى فولهام لإحراز التقدم، وكانت الكرة الأخطر في تسديدة شيردان شاكيري الثابتة بالدقيقة 39 والتي مرت أعلى قائم مرمى الأخير.

فيما هدد فولهام مرمى الريدز بأكثر من كرة، وأنقذ البرازيلي أليسون بيكر مرمى ليفربول من هدفين محققين امام الضيوف، وكثف فولهام محاولاته الهجومية فى أخر 10 دقائق من الشوط الأول إلا أن حرز هدف التقدم.

وتصدر الدولي المصري محمد صلاح التشكيل الرسمي لفريق ليفربول ضد فولهام فى المباراة التي ستقام بعد قليل على ملعب "آنفيلد